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Пожар на площади 200 квадратных метров потушили на складе в Батайске

Пожар на площади 200 квадратных метров потушили на складе в Батайске
Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Батайске ликвидировали крупный пожар на складе. Возгорание произошло на Самарском шоссе рано утром 3 марта.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около половины шестого утра. На момент прибытия спасателей огнём было охвачено 200 квадратных метров. В 5:53 объявили второй ранг пожара, была запрошена дополнительная техника.

Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя два с лишним часа с момента начала пожара.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекались 36 спасателей и 12 единиц техники.

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