Пожар на площади 200 квадратных метров потушили на складе в Батайске



Фото: ГУ МЧС Ростовской области



В Батайске ликвидировали крупный пожар на складе. Возгорание произошло на Самарском шоссе рано утром 3 марта.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около половины шестого утра. На момент прибытия спасателей огнём было охвачено 200 квадратных метров. В 5:53 объявили второй ранг пожара, была запрошена дополнительная техника.



Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя два с лишним часа с момента начала пожара.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.



К тушению привлекались 36 спасателей и 12 единиц техники.