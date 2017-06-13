Полуторагодовалый малыш в Ростове попал в больницу, проглотив деталь от игрушки





Полуторагодовалый малыш в Ростове попал в больницу, проглотив деталь от игрушки. Ребёнка госпитализировали вечером 12 июня.



Мальчик играл с роботом и в какой-то момент незаметно для родителей засунул одну из мелких деталей в рот. Крошка проглотил элемент игрушки. Примерно через час малыш начал капризничать и плакать, а вскоре у него поднялась температура. Обеспокоенная мама малыша вызвала «скорую», сообщает DonDay.ru.



Прибывшие врачи госпитализировали ребёнка в детское лор-отделение ЦГБ. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.