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Под Новочеркасском два человека пострадали в ДТП

Под Новочеркасском два человека пострадали в ДТП
На трассе Новочеркасск — Большой Лог произошла авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось 29 ноября около 11:00 недалеко от станицы Мишкинской. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель «Волги» ехал в сторону станицы. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу и в следующий момент столкнулся с «ВАЗ-2105». Известно, что водитель «Волги» был пьян.

В результате ДТП 69-летняя пассажирка «пятёрки» получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель ВАЗа от госпитализации отказался.

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