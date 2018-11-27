Под Новочеркасском два человека пострадали в ДТП



На трассе Новочеркасск — Большой Лог произошла авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось 29 ноября около 11:00 недалеко от станицы Мишкинской. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель «Волги» ехал в сторону станицы. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу и в следующий момент столкнулся с «ВАЗ-2105». Известно, что водитель «Волги» был пьян.



В результате ДТП 69-летняя пассажирка «пятёрки» получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель ВАЗа от госпитализации отказался.