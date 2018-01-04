Авторизация

Регистрация


  • USD 57.00
  • EUR 68.06
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионерку с частичной потерей памяти ищут в Ростовской области

Пенсионерку с частичной потерей памяти ищут в Ростовской области

Пенсионерку с частичной потерей памяти ищут в Ростовской области. 61-летняя Нина Клименко 10 января вышла из дома в Миллерово примерно в 12 часов и перестала выходить на связь.

Родные пропавшей отметили, что никого не было, когда женщина ушла. У нее частичная потеря памяти, она могла забыть, где живет. 

Нина Клименко выглядит на 60-65 лет. Её рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, тёмные крашеные волосы. На лбу у пропавшей - родинка.

В день исчезновения женщина была в светлой куртке ниже колена и чёрных штанах.

Всем, кто что-то знает о местонахождении Нины Клименко, просят позвонить по телефонам: 8-903-460-98-25, 8-918-591-25-80 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.