Пенсионерку с частичной потерей памяти ищут в Ростовской области





Пенсионерку с частичной потерей памяти ищут в Ростовской области. 61-летняя Нина Клименко 10 января вышла из дома в Миллерово примерно в 12 часов и перестала выходить на связь.



Родные пропавшей отметили, что никого не было, когда женщина ушла. У нее частичная потеря памяти, она могла забыть, где живет.



Нина Клименко выглядит на 60-65 лет. Её рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, тёмные крашеные волосы. На лбу у пропавшей - родинка.



В день исчезновения женщина была в светлой куртке ниже колена и чёрных штанах.



Всем, кто что-то знает о местонахождении Нины Клименко, просят позвонить по телефонам: 8-903-460-98-25, 8-918-591-25-80 или 02.