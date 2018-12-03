Пенсионерка пострадала во время пожара на Дону



В городе Гуково Ростовской области произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. ЧП случилось на улице Карла Маркса 4 декабря около 18:00.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём. В общей сложности сгорела площадь в два квадратных метра.



Во время пожара пострадала 81-летняя пенсионерка. Женщина отравилась продуктами горения.



- Для ликвидации огня привлекались шесть спасателей и три единицы техники, - добавили в ведомстве.



Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу.