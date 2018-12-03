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Пенсионерка пострадала во время пожара на Дону

Пенсионерка пострадала во время пожара на Дону
В городе Гуково Ростовской области произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. ЧП случилось на улице Карла Маркса 4 декабря около 18:00.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём. В общей сложности сгорела площадь в два квадратных метра.

Во время пожара пострадала 81-летняя пенсионерка. Женщина отравилась продуктами горения.

- Для ликвидации огня привлекались шесть спасателей и три единицы техники, - добавили в ведомстве.

Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу.

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