Пассажирка такси пострадала в ДТП в Новочеркасске





В Новочеркасске столкнулись такси и «ВАЗ-2114». ДТП произошло 10 февраля примерно в 16:30 на пересечении улиц Мацоты и Харьковское шоссе.



По предварительной информации, водитель такси «Шкода Октавиа» двигался по Харьковскому шоссе. Мужчина выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, где в него врезался «ВАЗ-2114», сообщает DonDay Новочеркасск. Водитель «четырнадцатой» двигался на «зелёный».



В результате аварии травмы получила пассажирка такси. Девушку доставили в больницу.



