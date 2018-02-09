Авторизация

Регистрация


  • USD 58.17
  • EUR 71.39
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пассажирка такси пострадала в ДТП в Новочеркасске

Пассажирка такси пострадала в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске столкнулись такси и «ВАЗ-2114». ДТП произошло 10 февраля примерно в 16:30 на пересечении улиц Мацоты и Харьковское шоссе.

По предварительной информации, водитель такси «Шкода Октавиа» двигался по Харьковскому шоссе. Мужчина выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, где в него врезался «ВАЗ-2114», сообщает DonDay Новочеркасск. Водитель «четырнадцатой» двигался на «зелёный».

В результате аварии травмы получила пассажирка такси. Девушку доставили в больницу.

Пассажирка такси пострадала в ДТП в НовочеркасскеПассажирка такси пострадала в ДТП в НовочеркасскеПассажирка такси пострадала в ДТП в НовочеркасскеПассажирка такси пострадала в ДТП в Новочеркасске

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.