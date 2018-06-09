Неизвестный напал на жительницу Аксая



Неизвестный мужчина напал на молодую жительницу Аксая. Происшествие случилось вечером 11 июня.



По словам Татьяны К., она шла к своему молодому человеку на работу, на улицу Объездную. За ней несколько минут шел мужчина. Воспользовавшись удобным моментом, он набросился на девушку и стал ее душить. К счастью, мимо проезжала машина, это спугнуло нападавшего, и он убежал через аллею.



На вид ему - 25-30 лет, худощавого телосложения. Был одет в голубую футболку и джинсовые синие бриджи. Если вы видели молодого человека, подходящего под описание, в Аксае на улице Объездной или в этом районе, просьба позвонить в полицию по номеру: 02.