В Ростове неизвестный напал на девушку и ограбил ее



В Ростове-на-Дону неизвестный напал на девушку и ограбил ее. Инцидент случился 26 ноября около 23 часов на пересечении улиц Таганрогской и Вавилова.



По предварительным данным, нападение произошло возле магазина «Блокпост». Злоумышленник забрал у девушки телефон и золотые украшения. После ограбления он покинул место преступления.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в полицию поступало заявление о преступлении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.