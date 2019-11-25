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В Ростове неизвестный напал на девушку и ограбил ее

В Ростове неизвестный напал на девушку и ограбил ее
В Ростове-на-Дону неизвестный напал на девушку и ограбил ее. Инцидент случился 26 ноября около 23 часов на пересечении улиц Таганрогской и Вавилова.

По предварительным данным, нападение произошло возле магазина «Блокпост». Злоумышленник забрал у девушки телефон и золотые украшения. После ограбления он покинул место преступления.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в полицию поступало заявление о преступлении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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