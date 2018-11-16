На трассе Волгоград - Каменск в аварии пострадал 21-летний парень



На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП травмы получил 21-летний парень. Авария произошла днем 17 ноября в Суровикинском районе.



По предварительной информации, 33-летний мужчина на «Рено Премиум» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в «Ладу Приору» под управлением 26-летнего водителя.



- В результате происшествия травмы получил и был доставлен в больницу 21-летний пассажир отечественного авто, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.