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На трассе Волгоград - Каменск в аварии пострадал 21-летний парень

На трассе Волгоград - Каменск в аварии пострадал 21-летний парень
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП травмы получил 21-летний парень. Авария произошла днем 17 ноября в Суровикинском районе.

По предварительной информации, 33-летний мужчина на «Рено Премиум» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в «Ладу Приору» под управлением 26-летнего водителя.

- В результате происшествия травмы получил и был доставлен в больницу 21-летний пассажир отечественного авто, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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