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На трассе Ростов - Таганрог погиб водитель, врезавшись в дерево

На трассе Ростов - Таганрог погиб водитель, врезавшись в дерево
В Ростовской области на трассе Ростов – Таганрог в аварии погиб водитель. ДТП произошло 13 ноября.

По предварительным данным, из-за плохой видимости и непогоды водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением. «Семёрка» съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате происшествия водитель и пассажирка получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали на «скорой». По дороге в больницу водитель ВАЗа скончался.
- На место аварии выезжали сотрудники полиции, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавшей пассажирки.

Сотрудники ГИБДД также выясняют все обстоятельства случившегося.

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