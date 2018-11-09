На трассе Ростов - Таганрог погиб водитель, врезавшись в дерево



В Ростовской области на трассе Ростов – Таганрог в аварии погиб водитель. ДТП произошло 13 ноября.



По предварительным данным, из-за плохой видимости и непогоды водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением. «Семёрка» съехала в кювет и врезалась в дерево.



В результате происшествия водитель и пассажирка получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали на «скорой». По дороге в больницу водитель ВАЗа скончался.

- На место аварии выезжали сотрудники полиции, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавшей пассажирки.



Сотрудники ГИБДД также выясняют все обстоятельства случившегося.