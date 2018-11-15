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На трассе Ростов-Ставрополь иномарка врезалась в микроавтобус: один человек погиб

На трассе Ростов-Ставрополь иномарка врезалась в микроавтобус: один человек погиб
На трассе Ростов - Ставрополь иномарка врезалась в микроавтобус. Авария произошла на 197-м километре около 16 ноября 19 часов.

Пор предварительным данным, водитель «Форда Мондео» выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус «Мерседес»
В результате ДТП погибла женщина, находившаяся в салоне «Форда». Водитель и ребенок-пассажир легковушки получили травмы. Среди пострадавших также пять пассажиров и водитель микроавтобуса. Всех людей доставили в больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДТП.

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