На трассе Ростов-Ставрополь иномарка врезалась в микроавтобус: один человек погиб



На трассе Ростов - Ставрополь иномарка врезалась в микроавтобус. Авария произошла на 197-м километре около 16 ноября 19 часов.



Пор предварительным данным, водитель «Форда Мондео» выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус «Мерседес»

В результате ДТП погибла женщина, находившаяся в салоне «Форда». Водитель и ребенок-пассажир легковушки получили травмы. Среди пострадавших также пять пассажиров и водитель микроавтобуса. Всех людей доставили в больницу.



В настоящее время на месте работают сотрудники ДТП.