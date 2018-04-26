На трассе М-4 «Дон» водитель бензовоза пострадал при ДТП с грузовиком



Водитель бензовоза пострадал при ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось под утро 28 апреля на 1 079-м километре автодороги М-4 «Дон».



По предварительным данным, 50-летний водитель МАЗа врезался в стоящий на обочине грузовой «Митсубиси», за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате аварии пострадал шофер бензовоза. Его доставили в медицинское учреждение с незначительными травмами.



- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.