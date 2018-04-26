Авторизация

Регистрация


  • USD 62.73
  • EUR 75.76
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» водитель бензовоза пострадал при ДТП с грузовиком

На трассе М-4 «Дон» водитель бензовоза пострадал при ДТП с грузовиком
Водитель бензовоза пострадал при ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось под утро 28 апреля на 1 079-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 50-летний водитель МАЗа врезался в стоящий на обочине грузовой «Митсубиси», за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате аварии пострадал шофер бензовоза. Его доставили в медицинское учреждение с незначительными травмами.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.