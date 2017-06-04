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На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и грузовика пострадали два человека

На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и грузовика пострадали два человека

На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и грузовика пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 6 июня под Шахтами.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 35-летний мужчина, управлявший «Рено Дастер», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовой «Рено».

- В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водитель и пассажир легковушки, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.

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