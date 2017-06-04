На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и грузовика пострадали два человека





На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и грузовика пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 6 июня под Шахтами.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 35-летний мужчина, управлявший «Рено Дастер», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовой «Рено».



- В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водитель и пассажир легковушки, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.



