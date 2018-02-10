На Ставрополье задержали разыскиваемого за кражу жителя Ростовской области



На Ставрополье задержали разыскиваемого за кражу жителя Ростовской области. В течение пяти лет правоохранители искали местного вора.



В ходе проверки одной из животноводческих точек Апанасенковского района полицейские опознали 37-летнего жителя Ростовской области, находящегося пять лет в федеральном розыске. На Ставрополье он работал в качестве пастуха.



- В 2011 году задержанный был признан виновным в совершении кражи с отсрочкой приговора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. - Осужденный скрылся от органов уголовно-исполнительной инспекции, после чего был объявлен в федеральный розыск.



В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания и в ближайшее время будет передан в Ростовскую область.