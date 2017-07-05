Авторизация

Регистрация
  • USD 60.38
  • EUR 68.95
Новости

Происшествия

0

На Малиновского в Ростове после ДТП загорелась иномарка

На Малиновского в Ростове после ДТП загорелась иномарка

В Ростове на улице Малиновского после ДТП загорелась иномарка. ЧП произошло днём 7 июля.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 13:20. За считанные секунды легковушку охватило пламенем.
- Спустя 10 минут прибывшие на место возгорания спасатели потушили пожар, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В тушении были задействованы четыре спасателя и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.