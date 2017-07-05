На Малиновского в Ростове после ДТП загорелась иномарка
В Ростове на улице Малиновского после ДТП загорелась иномарка. ЧП произошло днём 7 июля.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 13:20. За считанные секунды легковушку охватило пламенем.
- Спустя 10 минут прибывшие на место возгорания спасатели потушили пожар, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В тушении были задействованы четыре спасателя и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.