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На дороге в Волгоград КамАЗ из Ростовской области сбил мужчину

На дороге в Волгоград КамАЗ из Ростовской области сбил мужчину
Водитель фуры из ростовского региона насмерть сбил пешехода на автодороге Волгоград — Каменск-Шахтинский. ДТП произошло 4 декабря около 22 часов на 56-м километре трассы.

По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулём КамАЗа с прицепом ехал из Ростова в Волгоград. В этот момент дорогу переходил 46-летний дончанин. На нём не было светоотражающих элементов, поэтому водитель не заметил его. Большегруз сбил пешехода.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

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