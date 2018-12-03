На дороге в Волгоград КамАЗ из Ростовской области сбил мужчину



Водитель фуры из ростовского региона насмерть сбил пешехода на автодороге Волгоград — Каменск-Шахтинский. ДТП произошло 4 декабря около 22 часов на 56-м километре трассы.



По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулём КамАЗа с прицепом ехал из Ростова в Волгоград. В этот момент дорогу переходил 46-летний дончанин. На нём не было светоотражающих элементов, поэтому водитель не заметил его. Большегруз сбил пешехода.



По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.