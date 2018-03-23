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На Дону женщина отправила в колонию телефоны и сим-карты, спрятав их в иконе

На Дону женщина отправила в колонию телефоны и сим-карты, спрятав их в иконе
В колонию Ростовской области пытались передать телефоны и сим-карты в деревянной иконе. Запрещенные предметы нашли в посылке охранники режимного учреждения № 5 города Константиновска.

Отправительница хотела передать осужденному за убийство и разбой два телефона, сим-карту и флеш-накопитель. Запрещенные предметы она спрятала в деревянном корпусе иконы. Посылка пришла из донской столицы.

- По факту обнаружения предметов идет проверка, - добавили в пресс-службе донского ГУФСИН.
На Дону женщина отправила в колонию телефоны и сим-карты, спрятав их в иконе

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