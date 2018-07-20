Авторизация

Регистрация


  • USD 63.20
  • EUR 74.13
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону водитель такси сбил на дороге маленькую девочку

На Дону водитель такси сбил на дороге маленькую девочку
В Ростовской области таксист сбил девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра 22 июля в Белой Калитве.

По словам очевидцев, мама шла с девочкой по улице Калинина, когда по дороге ехала машина такси. Водитель не успел среагировать, не справился с управлением и наехал на пешеходов.

В результате малышка отлетела на несколько метров от машины. Прибывшие медики госпитализировали кроху в больницу.

- Девочка жива. Наложили несколько швов, - отметила Любовь Ф., знакомая с семьей пострадавших.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.