На Дону водитель такси сбил на дороге маленькую девочку



В Ростовской области таксист сбил девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра 22 июля в Белой Калитве.



По словам очевидцев, мама шла с девочкой по улице Калинина, когда по дороге ехала машина такси. Водитель не успел среагировать, не справился с управлением и наехал на пешеходов.



В результате малышка отлетела на несколько метров от машины. Прибывшие медики госпитализировали кроху в больницу.



- Девочка жива. Наложили несколько швов, - отметила Любовь Ф., знакомая с семьей пострадавших.