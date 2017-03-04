Авторизация

Регистрация
  • USD 58.91
  • EUR 61.98
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

На Дону в пожаре погибла 23-летняя девушка

На Дону в пожаре погибла 23-летняя девушка

В Азовском районе Ростовской области в пожаре погибла 23-летняя девушка. Возгорание произошло в посёлке Городищево рано утром 3 марта.

Загорелся одноэтажный частный дом на улице Геологической, 67.
- Огнём была охвачена площадь 60 кв.м. В результате отравления продуктами горения погибла 23-летняя девушка, также пострадала 33-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 1 Азова.

Прибывшие спасатели предотвратили распространение пожара в 06:17, полностью горение было ликвидировано в 06:52. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 пожарных.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!