На Дону в пожаре погибла 23-летняя девушка





В Азовском районе Ростовской области в пожаре погибла 23-летняя девушка. Возгорание произошло в посёлке Городищево рано утром 3 марта.



Загорелся одноэтажный частный дом на улице Геологической, 67.

- Огнём была охвачена площадь 60 кв.м. В результате отравления продуктами горения погибла 23-летняя девушка, также пострадала 33-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 1 Азова.



Прибывшие спасатели предотвратили распространение пожара в 06:17, полностью горение было ликвидировано в 06:52. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 пожарных.