На Дону при пожаре погибли два человека



На Дону при пожаре погибли два человека. Происшествие случилось 29 января около семи часов утра в хуторе Новогашунском.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на улице Степной загорелся частный дом. За считанные минуты огонь охватил всю площадь строения - 80 квадратных метров.



- На борьбу с пламенем у спасателей ушло около часа, - добавили в ведомстве. – После ликвидации возгорания были обнаружены тела 62-летней женщины и мужчины, возраст которого устанавливают.



В настоящее время причину произошедшего выясняют дознаватели Госпожнадзора.