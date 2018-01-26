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На Дону при пожаре погибли два человека

На Дону при пожаре погибли два человека
На Дону при пожаре погибли два человека. Происшествие случилось 29 января около семи часов утра в хуторе Новогашунском.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на улице Степной загорелся частный дом. За считанные минуты огонь охватил всю площадь строения - 80 квадратных метров.

- На борьбу с пламенем у спасателей ушло около часа, - добавили в ведомстве. – После ликвидации возгорания были обнаружены тела 62-летней женщины и мужчины, возраст которого устанавливают.

В настоящее время причину произошедшего выясняют дознаватели Госпожнадзора.

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