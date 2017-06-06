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На Дону в ДТП серьезно пострадал полицейский

На Дону в ДТП серьезно пострадал полицейский
В Ростовской области после ДТП госпитализирован полицейский. Днем 8 июня в патрульный автомобиль врезался 56-летний мужчина на «Мазде». Происшествие случилось в Тацинском районе.

- Водитель «Мазды» поворачивал, не уступил дорогу «Ладе Приоре» и допустил с ней столкновение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. – Служебный автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии получил травмы и был госпитализирован полицейский.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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