На Дону в ДТП серьезно пострадал полицейский



В Ростовской области после ДТП госпитализирован полицейский. Днем 8 июня в патрульный автомобиль врезался 56-летний мужчина на «Мазде». Происшествие случилось в Тацинском районе.



- Водитель «Мазды» поворачивал, не уступил дорогу «Ладе Приоре» и допустил с ней столкновение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. – Служебный автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии получил травмы и был госпитализирован полицейский.



Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.