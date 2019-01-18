На Дону под суд пошёл мужчина, избивший и ограбивший женщину



Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил мужчину, напавшего на женщину ради наживы.



В феврале 2018 года в Миллерово Болычёв пробрался в чужой дом. В это время там находилась хозяйка, которую преступник избил. Он несколько раз сильно ударил её по голове. Затем мужчина похитил имущество потерпевшей и сбежал.



Врачи сообщили, что женщине нанесён вред здоровью средней тяжести. Тем не менее подсудимый свою вину отрицает.



Суд признал Болычёва виновным в совершении разбоя. Ему назначили семь лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.