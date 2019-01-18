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На Дону под суд пошёл мужчина, избивший и ограбивший женщину

На Дону под суд пошёл мужчина, избивший и ограбивший женщину
Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил мужчину, напавшего на женщину ради наживы.

В феврале 2018 года в Миллерово Болычёв пробрался в чужой дом. В это время там находилась хозяйка, которую преступник избил. Он несколько раз сильно ударил её по голове. Затем мужчина похитил имущество потерпевшей и сбежал.

Врачи сообщили, что женщине нанесён вред здоровью средней тяжести. Тем не менее подсудимый свою вину отрицает.

Суд признал Болычёва виновным в совершении разбоя. Ему назначили семь лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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