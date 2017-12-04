На Дону парню прислали по почте наркотики из Германии



В Ростовской области парню прислали по почте наркотики из Германии. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, в ноябре 2017 года 20-летний житель Сальска заказал марки, пропитанные ЛСД. Молодого человека арестовали при получении посылки.



- Задержанному отправили 0,04 грамма полусинтетического психоактивного вещества, - рассказали в ведомстве. – В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в крупном размере».



Расследование дела взяла на контроль Сальская транспортная прокуратура.