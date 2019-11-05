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Житель Ростовской области заказал по почте наркотики из Индии

Житель Ростовской области заказал по почте наркотики из Индии
Мужчина из Ростовской области заказал из Индии наркотики. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что он нашёл в социальной сети продавца, который за 20 тысяч рублей отправил ему запрещённые вещества. Мужчину задержали в почтовом отделении. В посылке лежал лист бумаги, который был пропитан ЛСД. Общая масса наркотика составила 2,8 миллиграмма.

- По данному факту возбудили дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических веществ в значительном размере», - сообщила пресс-секретарь Южной оперативной таможни Александра Сысовская.

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