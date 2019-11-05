Житель Ростовской области заказал по почте наркотики из Индии



Мужчина из Ростовской области заказал из Индии наркотики. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.



Выяснилось, что он нашёл в социальной сети продавца, который за 20 тысяч рублей отправил ему запрещённые вещества. Мужчину задержали в почтовом отделении. В посылке лежал лист бумаги, который был пропитан ЛСД. Общая масса наркотика составила 2,8 миллиграмма.



- По данному факту возбудили дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических веществ в значительном размере», - сообщила пресс-секретарь Южной оперативной таможни Александра Сысовская.

