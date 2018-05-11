На Дону мужчина, застреливший фермера из ружья, получил 12,6 года тюрьмы



Матвеево-Курганский районный суд приговорил 25-летнего парня, застрелившего фермера из ружья, к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Подсудимый Алейников обвинялся в совершении кражи и убийства.



По версии следствия, парень стал фигурантом двух уголовных дел. В марте 2017 года он угнал со двора одного предпринимателя самоходную машину – бульдозер модели ДЗ-171/1 стоимостью 576 000 рублей. Осужденный разобрал транспортное средство и сдал его на металлолом.



После этого Алейников пошел на более тяжкое преступление. В апреле молодой человек застрелил 36-летнего фермера Виктора Богомаза. Злоумышленник выстрелил мужчине в голову из ружья, когда тот приехал на назначенную ему встречу. Алейникову казалось, что Виктор «клеится» к его бывшей жене, и он расправился с соперником. Застрелив фермера, подозреваемый уехал с места происшествия на такси. В скором времени подозреваемый был задержан.



11 мая Матвеево-Курганский районный суд по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний Алейникову окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 (два) года.