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На Дону будут судить электрика за смерть мужчины от удара током

На Дону будут судить электрика за смерть мужчины от удара током
В Ростовской области мастер подстанции электросетей обвиняется в причастности к гибели местного жителя от удара током. В отношении него завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным следствия, в августе 2016 года семья плавала на самодельном плоту по реке Средний Егорлык. В один момент флагшток плавательного средства зацепил провод линии электропередачи. Спасая родных, мужчина схватил флагшток и выдернул его из крепления плота. При контакте с незаизолированным проводом он получил удар током и скончался на месте.

Выяснилось, что флагшток зацепился за провод, который оказался провисшим. Мастер местной подстанции электросетей вовремя не выявил и не устранил нарушения.

- Электрик обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. – В настоящее время была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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