Мужчина на «Тойоте» сбил 70-летнего пешехода в Ростовской области



Мужчина на «Тойоте» сбил 70-летнего пешехода в Ростовской области. Авария случилась в Семикаракорске около 19 часов 22 сентября.



33-летний водитель иномарки ехал по дороге на улице Красноармейской и не успел затормозить перед пенсионером, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате мужчина сбил пешехода.



- С травмами различной степени тяжести пенсионера госпитализировали, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – На месте ДТП работали сотрудники полиции. Сейчас выясняются все детали случившегося.