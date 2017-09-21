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Мужчина на «Тойоте» сбил 70-летнего пешехода в Ростовской области

Мужчина на «Тойоте» сбил 70-летнего пешехода в Ростовской области
Мужчина на «Тойоте» сбил 70-летнего пешехода в Ростовской области. Авария случилась в Семикаракорске около 19 часов 22 сентября.

33-летний водитель иномарки ехал по дороге на улице Красноармейской и не успел затормозить перед пенсионером, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате мужчина сбил пешехода.

- С травмами различной степени тяжести пенсионера госпитализировали, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – На месте ДТП работали сотрудники полиции. Сейчас выясняются все детали случившегося.

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