Иномарка протаранила автобус в центре Ростова





В Ростове произошло ещё одно ДТП с участием общественного транспорта. 29 марта около 17 часов иномарка врезалась в автобус с пассажирами.



Авария произошла на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Буденновского. Водитель иномарки не успел затормозить перед остановившемся автобусом и врезался в него. По словам очевидцев ДТП, в столкновении никто не пострадал. Но оба транспортных средства получили механические повреждения. В результате автобус не смог продолжить движение по маршруту и отправился в автопарк.



Напомним, несколькими часами ранее 29 марта авария с участием маршрутки № 212 «Ростов - Батайск» произошло на улице Пойменной. Водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» врезался в грузовик «Скания». За медицинской помощью обратились семь пассажиров маршрутного такси.