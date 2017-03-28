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Иномарка протаранила автобус в центре Ростова

Иномарка протаранила автобус в центре Ростова

В Ростове произошло ещё одно ДТП с участием общественного транспорта. 29 марта около 17 часов иномарка врезалась в автобус с пассажирами.

Авария произошла на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Буденновского. Водитель иномарки не успел затормозить перед остановившемся автобусом и врезался в него. По словам очевидцев ДТП, в столкновении никто не пострадал. Но оба транспортных средства получили механические повреждения. В результате автобус не смог продолжить движение по маршруту и отправился в автопарк.

Напомним, несколькими часами ранее 29 марта авария с участием маршрутки № 212 «Ростов - Батайск» произошло на улице Пойменной. Водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» врезался в грузовик «Скания». За медицинской помощью обратились семь пассажиров маршрутного такси.

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