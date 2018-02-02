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Двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 26-летнего парня, ищут на Дону

Двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 26-летнего парня, ищут на Дону
Двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 26-летнего парня, ищут в Ростовской области. ЧП произошло на улице Мира в районе ЖК «Акварель»в Волгодонске 4 февраля около часа ночи.

По предварительной информации, между мужчинами вспыхнула ссора. Словесная перепалка переросла в потасовку. В какой-то момент один из участников конфликта достал нож и пырнул 26-летнего парня в область сердца. Молодой человек умер до приезда врачей. Тем временем злоумышленники скрылись с места преступления на черной «Ладе Приоре» низкой посадки со светодиодными передними фарами.

Очевидцы запомнили нападавших и помогли составить фоторобот. На вид мужчинам - примерно 30 лет. Один из них носит бороду, его рост - около 175 сантиметров, рост второго - 170 сантиметров, на лице - щетина.

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