Два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с участием автобусов в Ростовской области



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В Ростовской области в ДТП с участием автобусов два человека погибли, 11 пострадали.



Авария произошла около 11:30 на трассе Самбек – Успенская. По предварительным данным, столкнулись два пассажирских автобуса и ещё одно транспортное средство. В результате столкновения, один из автобусов перевернулся.

- В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - На месте происшествия работают сотрудники полиции.



Как стало известно Rostov.ru, на место выехал врио начальника УГИБДД Ростовской области Алексей Токин.



Вместе с сотрудниками ГИБДД на месте работают спасатели и медики. Информация уточняется.