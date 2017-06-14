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Два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с участием автобусов в Ростовской области

Два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с участием автобусов в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Ростовской области в ДТП с участием автобусов два человека погибли, 11 пострадали.

Авария произошла около 11:30 на трассе Самбек – Успенская. По предварительным данным, столкнулись два пассажирских автобуса и ещё одно транспортное средство. В результате столкновения, один из автобусов перевернулся.
- В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как стало известно Rostov.ru, на место выехал врио начальника УГИБДД Ростовской области Алексей Токин.

Вместе с сотрудниками ГИБДД на месте работают спасатели и медики. Информация уточняется.

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