Четверо человек пострадали при ДТП под Ростовом





Четверо человек пострадали при ДТП под Ростовом. Авария случилась 24 марта около пяти часов вечера.



На нулевом километре северного подъезда к южной столице иномарка столкнулась с отечественным автомобилем. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 30-летний водитель «Вольво» поворачивал налево и не уступил дорогу «ВАЗ 2115», за рулем которого находился 22-летний молодой человек.



В ДТП пострадали пассажиры «Вольво», 58-летний и 78-летний мужчины. Травмы получили также водитель «пятнадцатой» и его 29-летний пассажир.

