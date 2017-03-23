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Четверо человек пострадали при ДТП под Ростовом

Четверо человек пострадали при ДТП под Ростовом

Четверо человек пострадали при ДТП под Ростовом. Авария случилась 24 марта около пяти часов вечера.

На нулевом километре северного подъезда к южной столице иномарка столкнулась с отечественным автомобилем. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 30-летний водитель «Вольво» поворачивал налево и не уступил дорогу «ВАЗ 2115», за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

В ДТП пострадали пассажиры «Вольво», 58-летний и 78-летний мужчины. Травмы получили также водитель «пятнадцатой» и его 29-летний пассажир.

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