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Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают дезориентированного 80-летнего мужчину

Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают дезориентированного 80-летнего мужчину
Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают дезориентированного 80-летнего мужчину. Дмитрий Буряк ушел из дома в селе Дубовское Дубовского района 11 ноября 2017 года.

У пропавшего рост - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серо-голубые. В день исчезновения Дмитрий надел серо-голубую рубашку, кожаную куртку, камуфляжные штаны и галоши.

Пропавший дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Все, кто что-либо знает о судьбе Дмитрия Буряка, могут позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

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