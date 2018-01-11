Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают дезориентированного 80-летнего мужчину



Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают дезориентированного 80-летнего мужчину. Дмитрий Буряк ушел из дома в селе Дубовское Дубовского района 11 ноября 2017 года.



У пропавшего рост - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серо-голубые. В день исчезновения Дмитрий надел серо-голубую рубашку, кожаную куртку, камуфляжные штаны и галоши.



Пропавший дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



Все, кто что-либо знает о судьбе Дмитрия Буряка, могут позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.