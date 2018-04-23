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15-летний житель Азова до смерти избил пенсионера

15-летний житель Азова до смерти избил пенсионера
В Азове задержали 15-летнего парня, подозреваемого в жестоком избиении 68-летнего мужчины. Происшествие случилось 23 апреля в одном из дворов на улице Димитрова.

Юноша подошел к пенсионеру и попросил сигарету. Получив отказ, он стал избивать пожилого человека руками и ногами в разные части тела. От полученных травм пенсионер скончался на месте. После этого несовершеннолетний обыскал одежду потерпевшего и скрылся.

- Правоохранители задержали 15-летнего жителя Азова, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Установлено, что в 2017 году подозреваемый был осужден за кражу и разбойное нападение.

Расследование продолжается.

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