В Ростове прошёл концерт всемирно известного молодого пианиста-виртуоза Ильи Рашковского





В Ростове прошёл первый и единственный концерт всемирно известного молодого пианиста-виртуоза Ильи Рашковского. На следующий день состоялась состоялась творческая встреча - «Первое свидание» с музыкантом после большой премьеры, на которой он рассказал, чему можно поучиться у дирижёров, какого композитора любил, когда был маленьким, зачем съедает банан перед выходом на сцену, и многом другом.



Чайковский = любовь

Сегодня Илью Рашковского чаще можно встретить во Франции, Германии или Японии. По России он очень скучает, но бывает и выступает здесь редко, а потому, признаётся, каждое выступление на Родине для него - большое событие и непередаваемая радость. В Ростов Илья приехал впервые. В донскую столицу его пригласил друг - пианист с мировым именем, ростовчанин Александр Яковлев.

- В Ростов я прилетел ненадолго и толком с городом не успел познакомиться. Мне понравился рояль, на котором я играл, но больше всего мне запомнится тёплая атмосфера, которая царила в зале, и внимание слушателей, - говорит Илья Рашковский.



Илья родился в Иркутске. Он начал заниматься музыкой в пять лет. А уже в восемь - играл с Иркутским камерным оркестром. Первые годы учился у преподавателя Любови Семенцовой. У неё же долгое время учился другой знаменитый пианист, Денис Мацуев. Илья помнит всех своих педагогов и не без гордости отмечает: «Мне всегда с ними везло». Уроки в детстве были очень интенсивные, иногда каждый из них длился три часа. Сразу в голове появляется картинка, как мальчишку, сидящего за фортепиано, друзья зовут играть в футбол, а он не может выйти во двор. Как в детстве мотивировали заниматься музыкой? Очень просто: мама Ильи - тоже пианист. «Она часто сидела со мной, и мне просто некуда было деться», - говорит он. Когда был маленьким, ему очень нравился пианист Святослав Рихтер. И сейчас эта любовь возвращается - он часто слушает записи его выступлений. Из композиторов маленький Илья любил Моцарта. Сегодня первые места в списке его любимых композиторов занимают Бах и Бетховен. Из русских первый для него - Чайковский. Этот композитор ассоциируется у него с любовью.



От дирижёров одни страдания





Став постарше, Илья учился в Ганноверской высшей школе музыки и театра в классе легендарного русского пианиста и великого педагога Владимира Крайнева, которому сам Альфред Шнитке посвятил один из своих концертов. Неоднократно Рашковский играл с Крайневым.

- Выступления с ним были незабываемыми, признаётся Илья. - Сейчас мне очень не хватает его (Владимир Крайнев умер в 2011 году, - Прим. авт.).



Учился Рашковский и в Парижской высшей школе музыки им. Корто у профессора Мариана Рыбицки. Здесь он изучал ещё дирижирование и композицию.

- Это очень полезный опыт, - рассказывает Илья. - У композиторов я научился другому отношению к музыке, их страсти к гармониям. Во время обучения я сам писал маленькие вокальные произведения. Надеюсь, в будущем я к этому вернусь. У дирижёров я научился по-новому запоминать произведения и по-другому читать ноты. Всем, кто учится музыке, я бы очень рекомендовал, хотя бы немного, но поучиться дирижированию. Если когда-нибудь будет возможность, на моём выступлении с оркестром мне бы очень хотелось сыграть без дирижёра. Часто, к сожалению, мы, солисты, страдаем от них. У дирижёра - своё видение произведения, у нас - своё.



Сегодня Илья Рашковский - лауреат множества знаменитых международных конкурсов: им. М. Лонг в Париже, Королевы Елизаветы в Брюсселе, Международного фортепианного конкурса Хамамацу и множества других конкурсов в Италии, Испании, России, Португалии, Украине, Китае и других странах. Его концерты с успехом проходят по всему миру. Его называют «одним из самых глубоких и тонких российских музыкантов», критики говорят, что «его талант завоёвывает сердца даже самых искушённых слушателей». Несмотря на все победы, на большое признание, Илья Рашковский - очень простой и скромный молодой человек. Он открытый и очень обаятельный.



Конкурсы - это стресс





Уже много лет он живёт в Париже, который считает одним из самых красивых городов на Земле. Первый раз он приехал сюда и играл здесь в 13 лет. Он любит кататься на велосипеде по городу, играть в шахматы, читать книги (старается читать на разных языках. Последнее из прочитанного - «Волшебная гора» Томаса Манна на языке оригинала.), ходить в музеи.

- У меня есть такое правило: в Лувр надо ходить часто. Многие идут туда, чтобы посмотреть на «Мону Лизу», но там очень много других картин Леонардо да Винчи. Они так же прекрасны, но у них не так многолюдно.



Его жизненный девиз - «Ни дня без счастья», вдохновение он черпает в природе, а если бы оказался на необитаемом острове и мог бы взять с собой только несколько предметов, то это были бы нотная тетрадь и карандаш.



На вопрос, как много он занимается сейчас, отвечает: «С самим инструментом я провожу немного времени, но я очень много учу без него. Беру ноты, слушаю запись, или просто пою. Мне кажется, это очень полезно, потому что когда ты постоянно играешь на инструменте, ты слишком занят процессом. А когда отвлекаешься от клавиатуры, в голову приходят разные образы. На какие конкурсы планирует ехать? «Я очень рад, что я достиг того возраста, когда на конкурсы можно уже не ездить. Эти конкурсы - очень большой стресс». Может, в качестве члена жюри? «Это ещё сложнее». Как преодолевает волнение перед выступлением? «Пытаюсь поспать незадолго до выхода на сцену. Иногда ложусь прямо в оркестровую яму. Ем банан - говорят, бананы успокаивают нервы. Раньше я старался воодушевить себя, но сейчас понимаю, что это было неправильно - нужно просто расслабиться». Если бы пришлось заниматься чем-то другим, что бы это было? «В детстве мечтал стать клоуном. Став постарше, хотел быть пилотом - моя бабушка работала на авиационном заводе. Я ходил на завод, смотрел, как взлетают и садятся самолёты. Но…, - Илья улыбается, - музыка победила».



Напоследок Илья Рашковский дал совет молодым музыкантам: «У Роберта Шумана есть книга «Жизненные правила для молодых музыкантов», в которой он пишет, что с раннего возраста нужно играть камерную музыку и петь. Прислушайтесь к нему!».



Добавим, что ближайшие выступления Ильи Рашковского состоятся во Франции и в Германии. Вы не собираетесь в эти страны, но и на ростовский концерт не попали? Не расстраивайтесь - скорее всего, 15 мая он вернётся в донскую столицу и сыграет не только сам, но и в дуэте со своим другом Александром Яковлевым.

