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Режиссёр Андрей Звягинцев представил в Ростове свой фильм «Изгнание»

Режиссёр Андрей Звягинцев представил в Ростове свой фильм «Изгнание»
В Ростове прошла творческая встреча с Андреем Звягинцев. Зрители сначала увидели на экране новую работу режиссера, а затем вместе с ним обсудили фильм. Мероприятие прошло 27 октября.

Андрей Звягинцев привез в Донскую столицу свой фильм «Изгнание». Сюжет картины повествует об обычной семье: муж, жена и двое детей. Однако у каждой семьи есть свои необычные истории и проблемы. Измена, ненависть, потеря близких людей, невозможность принятие решений. «Изгнание» снято по мотивам повести американского писателя армянского происхождения Уильяма Сарояна.
- Изначально я хотел назвать картину «Благовещение». Однако потом передумал, потому что тогда бы фильм был окутан атмосферой религиозности, - рассказал гостям режиссер. Хотя, стоит отметить, что библейские отсылки в картине присутствуют.

Андрей Звягинцев рассказал, что съемки проходили в четырех разных странах: Молдавии, Франции, Бельгии и, конечно, России. Главную роль сыграл уроженец Ростова Константин Лавроненко. Кстати, ранее Лавроненко снялся и в другом фильме Звягинцева, «Возвращение».

Много вопросов ростовчане задали режиссёру о фильмах «Левиафан» и «Нелюбовь».

Творческая встреча с режиссером длилась больше четырех часов. В конце каждый желающий смог сфотографироваться и получить у него автограф.

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