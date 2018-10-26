Режиссёр Андрей Звягинцев представил в Ростове свой фильм «Изгнание»



В Ростове прошла творческая встреча с Андреем Звягинцев. Зрители сначала увидели на экране новую работу режиссера, а затем вместе с ним обсудили фильм. Мероприятие прошло 27 октября.



Андрей Звягинцев привез в Донскую столицу свой фильм «Изгнание». Сюжет картины повествует об обычной семье: муж, жена и двое детей. Однако у каждой семьи есть свои необычные истории и проблемы. Измена, ненависть, потеря близких людей, невозможность принятие решений. «Изгнание» снято по мотивам повести американского писателя армянского происхождения Уильяма Сарояна.

- Изначально я хотел назвать картину «Благовещение». Однако потом передумал, потому что тогда бы фильм был окутан атмосферой религиозности, - рассказал гостям режиссер. Хотя, стоит отметить, что библейские отсылки в картине присутствуют.



Андрей Звягинцев рассказал, что съемки проходили в четырех разных странах: Молдавии, Франции, Бельгии и, конечно, России. Главную роль сыграл уроженец Ростова Константин Лавроненко. Кстати, ранее Лавроненко снялся и в другом фильме Звягинцева, «Возвращение».



Много вопросов ростовчане задали режиссёру о фильмах «Левиафан» и «Нелюбовь».



Творческая встреча с режиссером длилась больше четырех часов. В конце каждый желающий смог сфотографироваться и получить у него автограф.