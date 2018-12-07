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Рэпер Баста из Ростова стал «Лучшим хип-хоп-исполнителем»

Рэпер Баста из Ростова стал «Лучшим хип-хоп-исполнителем»
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал «Лучшим хип-хоп-исполнителем». Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии и гала-концерт состоялись в Государственном Кремлевском дворце 7 декабря 2018 года.

За звание лучшего хип-хоп-исполнителя боролись Лок Дог в дуэте с Елкой, Matrang с песней «Медуза», Баста с песней «Папа What's Up», Вахтанг и Егор Крид. Большую часть своих голосов люди отдали за Василия Вакуленко.

Во время вручения премии Баста поблагодарил свою жену Елену и дочерей за идею написать песню «Папа What's Up», которая возникла, когда они просили его чаще быть дома с ними.

В завершение своей речи Вакуленко посоветовал аккуратнее слушать хип-хоп, потому что хип-хоп – это страшная сила.

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