Рэпер Баста из Ростова стал «Лучшим хип-хоп-исполнителем»



Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал «Лучшим хип-хоп-исполнителем». Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии и гала-концерт состоялись в Государственном Кремлевском дворце 7 декабря 2018 года.



За звание лучшего хип-хоп-исполнителя боролись Лок Дог в дуэте с Елкой, Matrang с песней «Медуза», Баста с песней «Папа What's Up», Вахтанг и Егор Крид. Большую часть своих голосов люди отдали за Василия Вакуленко.



Во время вручения премии Баста поблагодарил свою жену Елену и дочерей за идею написать песню «Папа What's Up», которая возникла, когда они просили его чаще быть дома с ними.



В завершение своей речи Вакуленко посоветовал аккуратнее слушать хип-хоп, потому что хип-хоп – это страшная сила.