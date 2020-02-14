Ростовский рэпер Баста стал лучшим наставником шоу «Голос. Дети»
Ростовский рэпер Баста стал лучшим наставником шоу «Голос. Дети». 15 февраля были подведены итоги зрительского голосования по итогам первого выпуска передачи.
Помимо Василия Вакуленко наставниками стали Полина Гагарина и Константин Меладзе. Известные исполнители наберут команды и будут помогать юным исполнителям. Пока лучшим наставником признали Басту. За немного проголосовало большинство телезрителей.
Напомним, Вакуленко уже был наставником в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» и седьмом сезоне проекта «Голос. Перезагрузка».