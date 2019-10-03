На Аляске медведь гризли наблюдал за ничего не подозревающими рыбаками



Шокирующая фотография двух ничего не подозревающих рыбаков, за которыми пристально наблюдал большой медведь гризли, стала вирусной в Интернете.



Как сообщают журналисты британского издания People, снимок был сделан в конце июля в Национальном парке Катмай на Аляске фотографом-дикой природой Робертом Хоторном. Мужчина часто сталкивался с хищниками в дикой природе и фотографировал их.



Благодаря своему опыту взаимодействия с животными 21-летний Хоторн знал, что прибрежный бурый медведь, внезапно появившийся на фотографии за спинами рыбаков, не собирался нападать на них. Вместо этого животное было сосредоточено на том, чтобы, возможно, поймать себе лосося в ручье ниже.



- Медведя интересовали не рыбаки. Это видно было по поведению животного. Поэтому мне посчастливилось сделать такой удачный кадр. Сразу же после этого я сообщил рыбака про хищника сзади. У рыбаков была интересная реакция. Хотите верьте, хотите нет, мужчины продолжили спокойно ловить рыбу, как ни в чем не бывало… - прокомментировал ситуацию фотограф.



Мужчина добавил, что медведи в парке - не редкость, поэтому он не удивился очередной встрече с обитателем леса.



- Медведи и здесь регулярно ходят вверх и вниз по берегу реки в поисках пищи и погружаются в воду десятки раз в день, как только что-то обнаружат. Поверьте мне, если бы медведь увидел что-то в реке, что ему понравилось, он, вероятно, перепрыгнул бы через рыбаков или вообще прошел бы мимо - рассказал журналистам Хоторн.







Фото ROBERT HAWTHORNE/KENNEDY NEWS



Представитель национального парка Katmai отметил, что рыбаки вели себя адекватно и никак не дразнили животное, поэтому они были в безопасности. Парк действительно имеет ряд федеральных правил наблюдения за дикой природой, чтобы обеспечить защиту медведям. Мужчина предупредил, что они являются дикими животными, которые могут проявлять «непредсказуемое и непредвиденное поведение».



Фотограф, запечатлевший хищника, добавил, что, к сожалению, у него не было возможности встретиться с двумя рыбаками, которых он сфотографировал. В любом случае он надеется познакомиться с героями публикации, потому что фотография резко стала вирусной в социальных сетях и набрала большое количество лайков и репостов.