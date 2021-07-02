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ЖФК «Ростов» победил «Енисей»

ЖФК «Ростов» победил «Енисей»
После неожиданной ничьей дома в игре с «Рязанью-ВДВ» (1:1) жёлто-синие нуждались в трёх очках, чтобы не свалиться в подвал турнирной таблицы чемпионата России среди клубов Суперлиги. И ростовчанки смогли увезти из Сибири победу.

В первые минуты хозяйки постарались играть первым номером, однако скоро стало ясно, что для этого у них пока не хватает сил. «Ростов» ближе к середине тайма завладел инициативой и вполне логично забил. Анна Пешкова вывела гостей вперёд – 0:1. Южанки могли забить и больше, но пока не везло.

Второй тайм активнее начал «Енисей». На какое-то время они прижали соперника к воротам, потому забитый мяч не был неожиданностью. Татьяна Экого сравняла счёт, чем спровоцировала всплеск активности ростовчанок. Подопечные Натальи Карасёвой явно не хотели повторения сценария прошлой игры. Но обошлось – Валерия Хохлова вырвала победу для команды гостей. Результат – выигрыш «Ростова» 2:1.

10 июля ростовчанки сыграют с московским ЦСКА на выезде.

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