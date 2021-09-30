ЖФК «Ростов» переиграл «Рубин» - 2:0

Идущий на десятой (последней) строчке таблицы «Рубин» едва ли на что-то мог рассчитывать в матче с крепким середняком лиги. «Ростов» ожидаемо победил, хотя проблемы тоже были.С первых минут команда из столицы Татарстана постаралась задавить гостей прессингом. Однако «Ростов» оказался мастеровитее и очень быстро инициативу перехватил. «Жёлто-синие» подолгу разыгрывали мяч на чужой половине поля и очень скоро открыли счёт. На 14-й минуте Ася Туриева вывела «Ростов» вперёд. К перерыву «жёлто-синие» могли забивать ещё, но пока этим ограничились.Весь второй тайм прошёл в атаках «Рубинах», при этом остроты в них было крайне мало. В итоге матч катился к минимальной победе «Ростова». Лишь на последней минуте игры гостьи забили второй мяч, окончательно сняв все вопросы. Отличилась вновь Туриева. Итог – победа «Ростова», 2:0.В таблице российской Суперлиги ЖФК «Ростов» занимает 5-ю строчку из 10, имея в активе 29 очков. Очередную игру команда Натальи Карасёвой проведёт 8 октября на выезде против красноярского «Енисея».