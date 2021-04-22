ФК «Ростов» переиграл ФК «Арсенал»

Донские футболисты после трёх поражений подряд наконец-то выиграли – 1:0.И те, и другие очень нуждались в очках. «Ростов» стремится не провалить окончательно очередную весну, «Арсенал» же борется за выживание в элите российского футбола. Матч был скучным, но в конце игра получила некий импульс активности.В первой части матча футбол был совсем сухим и медленным. Команды осторожничали и не рвались вперёд. «Ростов» владел определённым преимуществом, но до реальной опасности дело почти не доходило. Гости же, очевидно, собирались сразу же играть на ничью – туляки тянули время уже с 30-й минуты. После первого тайма счёт так и не был открыт.В начале второй половины встречи «Арсенал» остался в меньшинстве после удаления Тараса Бурлака – фол последней надежды. Получив такое преимущество, ростовчане стали наседать на ворота соперника. Долгое время «оружейники» сдерживали «жёлто-синих», но в конце концов швед Понтус Альмквист заработал для «Ростова» пенальти. Исполнять взялся Дмитрий Полоз – 1:0, точно! Всё шло к минимальной победе подопечных Валерия Карпина, однако на последней минуте «красно-жёлтые» получили свой шанс. Мяч попал в руку Владимиру Обухову, и судья после просмотра повтора указал на точку. Победу для «Ростова» спас Сергей Песьяков, отразив удар Роберта Бауэра. Итог – трудная победа дончан - 1:0.В остальных матчах дня «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» (Казань) - 1:0, с таким же счётом «Спартак» (Москва) одолел ЦСКА (Москва), а «Сочи» вырвал победу в Уфе – 3:2.В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» имеет 40 очков, которые позволяют ему занимать 9-е место из 16. 2 мая «жёлто-синие» примут дома «Тамбов», идущий на последнем месте.Фото: premierliga.ru