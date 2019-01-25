Вратарь сборной Бразилии останется в ГК «Ростов-Дон» ещё на два года



Маисса Пессоа, вратарь сборной Бразилии, подписала контракт с ГК «Ростов-Дон» ещё на два года. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 29 января.

- Я остаюсь в «Ростов-Доне» и очень этому рада! Это клуб, в котором мне по-настоящему комфортно, поэтому я бы хотела завершить здесь карьеру, - прокомментировала голкипер. - Сейчас моя главная цель - выиграть Лигу чемпионов во второй раз в жизни, теперь вместе с «Ростов-Доном».



Спортсменка также поблагодарила за «фантастическую поддержку» болельщиков клуба.



Добавим, что Маисса Пессоа перешла в «Ростов-Дон» из македонского «Вардара» летом 2017 года. До этого она играла в «Бухаресте» и «Динамо-Синара». За сборную Бразилии она провела 76 матчей.