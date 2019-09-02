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Вход на матч ФК «Ростов» со сборной Сирии для болельщиков будет бесплатным

Вход на матч ФК «Ростов» со сборной Сирии для болельщиков будет бесплатным
Фанаты футбола смогут посетить матч между ФК «Ростов» и сборной Сирии бесплатно. Об этом сообщили в донском клубе.

Для прохода на стадион болельщикам необходимо получить билеты в кассе стадиона «Олимп-2». В одни руки выдается максимум пять билетов. Для их получения нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Кассы работают ежедневно, в том числе в выходные, с 10:00 до 19:00.

Напомним, матч с сирийцами состоится на «Олимпе-2» в воскресенье, 8 сентября. Игра начнётся в 18:00.

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