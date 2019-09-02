Вход на матч ФК «Ростов» со сборной Сирии для болельщиков будет бесплатным



Фанаты футбола смогут посетить матч между ФК «Ростов» и сборной Сирии бесплатно. Об этом сообщили в донском клубе.



Для прохода на стадион болельщикам необходимо получить билеты в кассе стадиона «Олимп-2». В одни руки выдается максимум пять билетов. Для их получения нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Кассы работают ежедневно, в том числе в выходные, с 10:00 до 19:00.



Напомним, матч с сирийцами состоится на «Олимпе-2» в воскресенье, 8 сентября. Игра начнётся в 18:00.