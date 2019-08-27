ФК «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии



Футбольный клуб «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии. Информацию об этом передает пресс-служба донского клуба.



Известно, что игра пройдет 8 сентября в 18 часов на стадионе «Олимп-2». При этом вход для болельщиков будет бесплатным.



В пресс-службе уточнили, что матч проведут в рамках миротворческих мероприятий. Игроки сирийской сборной останутся в донской столице на неделю. Для них подготовили культурную программу. Кроме того, планируются открытые тренировки «Ростова» и команды из Сирии.



Напомним, по итогам седьмого сезона «Ростов» оказался на первом месте турнирной таблицы. Наряду с «желто-синими» такую позицию заняли еще четыре команды.