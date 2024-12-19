Валерий Карпин занял третье место в голосовании «Лучший тренер ноября-декабря» РПЛ

Фото: ФК Ростов

В опросе болельщиков, который проводился по итогам последних месяцев первой части сезона 2024/25, Валерий Карпин не смог занять первое место в номинации «Лучший тренер ноября-декабря» Российской премьер-лиги.В борьбе за звание лучшего тренера Карпин конкурировал с ещё четырьмя известными российскими специалистами.По результатам опроса, в котором приняли участие болельщики, наибольшее количество голосов получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович — 63%. На второй строчке оказался наставник «Акрона» Заур Тедеев, набравший 16%. Третье место занял Валерий Карпин. На четвёртой и пятой позициях расположились Рашид Рахимов из «Рубина» (5%) и Марцел Личка из «Динамо» (3%).Интересно, что в прошлом году Карпин чаще становился лучшим тренером месяца.