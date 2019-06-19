В «Ростов» может перейти защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти



В «Ростове» может продолжить свою карьеру защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти.



Сообщается, что Бокетти досрочно разорвал контракт с «красно-белыми». В связи с этим донской клуб получит футболиста бесплатно.



До 2010 года спортсмен выступал за итальянские клубы. Также играл за сборную родную страны с 2008 года. Затем он перешёл в казанский «Рубин». Через три года был приглашён в «Спартак». О его намерении расторгнуть контракт с московским клубом стало известно 19 июня.