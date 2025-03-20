Фото: ФК Ростов

Игрок ФК «Ростов» Родриго Саравия не желает возвращаться в команду. Спустя месяц после возобновления российского первенства 24-летний хавбек так и не вернулся из Аргентины.Родриго Саравия уехал в Аргентину после окончания первой половины сезона РПЛ. После отпуска молодой игрок отказался участвовать в зимних тренировочных сборах «Ростова» в ОАЭ. В дальнейшем выяснилось, что Родриго не планирует продолжать карьеру в России, стремясь перейти в латиноамериканский клуб. Однако из-за высокой стоимости полузащитника клубы интересуются только арендой.В 2024 году «Ростов» приобрел уругвайского футболиста за 1,9 миллиона евро, заключив контракт на 3 года, и теперь намерен заключить соглашение о полноценной продаже Саравии. Руководство донского клуба не готово к меньшему. В случае, если стороны не смогут договориться, «Ростов» может подать в суд на своего полузащитника.Следует отметить, что после всех этих событий трансферная стоимость Родриго значительно упала — с 2,5 до 2,0 миллионов евро.