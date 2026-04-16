Актер «Сватов» из Таганрога покорил интернет вирусным танцем под трек Токсиса

Звезда сериала «Сваты» из Таганрога Николай Добрынин взорвал соцсети неожиданным танцем. Актер опубликовал в своих социальных сетях видео, где он с юмором и мастерством исполняет танец под вирусный трек исполнителя Токсиса, ставший основой для популярного мема «Возьми телефон, детка».Николай Добрынин не просто продемонстрировал свои танцевальные способности, но и с поразительной точностью воспроизвел характерную манеру исполнения и мимику молодого артиста.Напомним, что весной этого года социальные сети охватил настоящий ажиотаж вокруг трека Токсиса, который после стрима исполнителя начал стремительно набирать популярность. Мимика артиста стала объектом многочисленных пародий среди пользователей и знаменитостей.