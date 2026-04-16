Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Традиционный велопарад отменили в Ростове из-за участившихся угроз беспилотников. Об этом рассказал организатор спортивного мероприятия.

Велопарад должен был состояться 18 мая. По объективным причинам такое массовое мероприятие отменили.

В связи с участившимися угрозами беспилотной и ракетной опасности на территории города Ростова-на-Дону Управлением МВД России по городу Ростову-на-Дону рекомендовано минимизировать или отменить крупные культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия, которые влекут за собой значительное скопление людей на определенном участке местности (парки, скверы, площади), - написали в сообщении.

В прошлом году велопарад состоялся. В нем приняло участие сотни спортсменов.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика