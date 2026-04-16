Традиционный велопарад отменили в Ростове из-за участившихся угроз беспилотников. Об этом рассказал организатор спортивного мероприятия.Велопарад должен был состояться 18 мая. По объективным причинам такое массовое мероприятие отменили.В связи с участившимися угрозами беспилотной и ракетной опасности на территории города Ростова-на-Дону Управлением МВД России по городу Ростову-на-Дону рекомендовано минимизировать или отменить крупные культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия, которые влекут за собой значительное скопление людей на определенном участке местности (парки, скверы, площади), - написали в сообщении.В прошлом году велопарад состоялся. В нем приняло участие сотни спортсменов.