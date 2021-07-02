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Защитник Кирилл Басистый может вернуться в ХК «Ростов»

Защитник Кирилл Басистый может вернуться в ХК «Ростов»
Защитник Кирилл Басистый может вернуться в хоккейный клуб «Ростов». 23-летний спортсмен пришел на просмотр в новый сезон, сообщили «кондоры» 6 июля.

Кирилл Басистый играл в составе донской команды в сезоне-2019/2020. Тогда защитник сыграл в Высшей хоккейной лиге, провел 40 игр и набрал 6 очков результативности при показателе полезности «-6».

В 2020 году он собирался продлить контракт, однако в последний момент перешел в «Тамбов». Осенью того же года спортсмен подписал контракт с ангарским «Ермаком». В новом сезоне-2021/22 хоккеист решил вернуться в «Ростов».

Теги: ХК Ростов

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